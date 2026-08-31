Jabalpur news: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट, संदिग्ध मरीजों की तुरंत देनी होगी सूचना

मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने जिले के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को सामान्य बेड के साथ आईसीयू, आईसीसीयू और वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता की जानकारी रोजाना सीएमएचओ कार्यालय को देना होगा। अधिकारियों के अनुसार कई बार मरीज के परिजन अस्पताल में बेड उपलब्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण भटकते है। इसलिए अस्पतालों से मिलने वाली बेड की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।