31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

Jabalpur news: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट, संदिग्ध मरीजों की तुरंत देनी होगी सूचना

swine flu: स्वाइन फ्लू और इन्फ्लूएंजा के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी लैबों को संदिग्ध मरीजों की तुरंत सूचना देने और आईसीएमआर से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Aug 31, 2026

H1N1 Virus

स्वाइन फ्लू (Photo Source - Patrika or freepik)

Jabalpur news: देश के कई शहरों में स्वाइन फ्लू (एचाएना) और इन्फ्लूएंजा के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। अब एमपी के जबलपुर शहर में की पैथोलॉजी लैबों में स्वाइन फ्लू या इन्फ्लूएंजा के लक्षण वाले मरीज सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचना देनी होगी। ऐसे संदिग्ध मरीजों के सैम्पल की जांच आईसीएमआर से कराई जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वाइन फ्लू की पुष्टि के लिए आईसीएमआर की रिपोर्ट ही मान्य होगी।

स्वास्थ्य विभाग बदलते मौसम के बीच दूसरी बीमारियों पर भी नजर रख रहा है। मच्छरजनित बीमारियों के बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे है। जिले में मच्छरजनित बीमारियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। पिछले एक महीने में डेंगू के 8, चिकनगुनिया के 3 और मलेरिया के 2 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मच्छर व लार्वा विनिष्टिकरण के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

रोज बताना होगा कितने बेड खाली

मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने जिले के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को सामान्य बेड के साथ आईसीयू, आईसीसीयू और वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता की जानकारी रोजाना सीएमएचओ कार्यालय को देना होगा। अधिकारियों के अनुसार कई बार मरीज के परिजन अस्पताल में बेड उपलब्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण भटकते है। इसलिए अस्पतालों से मिलने वाली बेड की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

मेडिकल में वार्ड आरक्षित

स्वाइन फ्लू के सम्भावित खतरे को देखते हुए मेडिकल अस्पताल प्रबंधन ने भी तैयारी की है। पेइंग वार्ड को स्वाइन फ्लू के संभावित आरक्षित रखा गया है। जरूरत या संक्रमित मरीजों के लिए पड़ने पर इन मरीजों को यहां भर्ती कर उपचार दिया जा सकेगा। इससे संदिग्ध मरीजों के लिए तत्काल उपचार की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

इन्फ्लुएंजा के प्रमुख लक्षण

खांसी, जुकाम
बदन दर्द
बुखार
सांस लेने में तकलीफ।
गले में दर्द, अत्यधिक सुस्ती।

ये रखें ध्यान

-खांसते या छींकते समय मुंह को ढकें, साबुन एवं पानी से बार-बार हाथ धोएं।
-सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति अन्य लोगों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए।
-हाथ मिलाने और गले मिलने से बचें।
-अन्य के टिश्यू पेपर, रूमाल, तौलिया और कपड़ों का इस्तेमाल न करें।
-आंख, नाक और मुंह को बार-बार छूने से बचें।

Indore news: ‘चूहे न काट लें…’, फर्स्ट एसी में दौड़ते रहे चूहे, रात भर 5 महीने की बच्ची लेकर बैठी रही महिला

ये भी पढ़ें
Indian Railway: फर्स्ट एसी में चूहों से डरी महिला, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

31 Aug 2026 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Jabalpur news: स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट, संदिग्ध मरीजों की तुरंत देनी होगी सूचना

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा फैसला, सेवा अ​वधि तय करेगी हाईकोर्ट की बड़ी बेंच

दैनिक कर्मचारियों का पेंशन मामला हाईकोर्ट की लार्जर बैंच को
जबलपुर

Jabalpur News: रक्षाबंधन पर बहन ने किडनी दान कर भाई को दिया नया जीवन, पूरे MP में हैं चर्चे

Jabalpur Sister Donates Kidney to Brother
जबलपुर

Jabalpur News : एक साल बाद लौटी खुशखबरी, न बोल सकीं न पता बता सकीं मां, 5 हजार तस्वीरों ने मिलाया

Phoolmat Return Home
जबलपुर

एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना पर भड़का हाईकोर्ट, जज ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाया

हाईकोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा
जबलपुर

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा रक्षा क्षेत्र, जबलपुर में राजनाथ सिंह ने किया टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमिपूजन

Rajnath Singh Jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.