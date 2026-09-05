जबलपुर में गणेशजी की प्रतिमा बना रहे मूर्तिकार की हत्या, पुलिस ने शुरु की छापामारी

Jabalpur : जबलपुर में भानतलैया रोड किनारे पंडाल में मूर्तिकार बब्बा उर्फ मनोज सोनकर की बदमाशों ने हत्या कर दी। उस वक्त वे भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रुप दे रहे थे। बदमाशों ने बब्बा को गोली मार दी। देर रात फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरातफरी मच गई। साथ में काम कर रहे लोग घबरा उठे और आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। बुरी तरह घायल मूर्तिकार बब्बा को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है मूर्तिकार बब्बा को पुरानी रंजिश के चलते मारा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।