प्रोटीन और गुड़ के साथ रोज चबाती 2 किलो चना, पुलिस की घोड़ी के रानी जैसे ठाठ बाट

Jabalpur Police : लॉ एंड ऑर्डर और भीड़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाने वाले जबलपुर पुलिस के अश्वारोही दल को जल्द 10 नए घोड़े मिलने वाले हैं। 6वीं बटालियन एसएएफ ने इसके लिए मांग भेजी है। बटालियन के अस्तबल में 20 घोड़ों को रखने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल यहां 10 घोड़े हैं जिनमें 2 घोड़ी है। नए घोड़ों के आने के बाद अस्तबल की क्षमता के अनुरूप दल को मजबूत किया जा सकेगा। अभी यहां थारो ऑस्ट्रेलियन, हाफ मिक्स्ड ब्रीड और इंडियन काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। इनकी कीमत लाखों रुपए तक होती है। अस्तबल में घोड़ा घोड़ी का खास ध्यान रखा जाता है। 9 साल की घोड़ी लैला और 7 साल की घोड़ी पायल तो मानो रानी बनकर रह रहीं हैं। इन्हें गुड़ चना के साथ प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है।