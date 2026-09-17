Success Story: टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च ने बदली तकदीर, हर महीने हो रही 2 लाख रूपए आमदनी

Success Story: खेती में कुछ नया करने की चाह हो तो जमीन वही रहते हुए भी किसान अपनी आमदनी और खेती का तरीका दोनों बदल सकता है। इस बात को सच साबित किया है बघराजी के प्रगतिशील किसान सुरेश कुशवाहा ने। पारंपरिक अनाज की खेती से हटकर उन्होंने हरी सब्जियों की खेती का दांव खेला और 12 एकड़ खेत को सब्जियों से लहलहा दिया। पहली बार बड़े स्तर पर सब्जियों की खेती शुरू करने में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उनकी सूझबूझ और खेती के पुराने अनुभव ने रंग दिखाया। नतीजा यह रहा कि पहले ही प्रयास में उनके खेत में टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की बंपर फसल तैयार हो गई है।