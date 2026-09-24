PM आवास योजना के फ्लैटों में रहना बना चुनौती, ग्वालियर में लिफ्ट और लाइट से लोग परेशान

Gwalior news:एमपी के ग्वालियर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों में घर मिलने के बाद परिवारों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब कई रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। कहीं पानी की परेशानी है, तो कहीं सीवर लाइन जाम होने से गंदा पानी फैल रहा है। कई जगह लिफ्ट बंद पड़ी रहती है, स्ट्रीट लाइट खराब होने से रात में परिसर अंधेरे में डूबा रहता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता।