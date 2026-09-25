सुपर स्पेशलिटी… 45 मिनट की एंडोस्कोपी ने बचाया तीन साल की मासूम का पेट कटने से

ग्वालियर . शिवपुरी की रहने वाली तीन साल की मासूम निवेशा के लिए मंगलवार की रात किसी खौफनाक सपने जैसी थी। खेल-खेल में मासूम ने एक हेयर पिन निगल ली, जिससे उसकी जान पर बन आई। हालांकि जीआरएमसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी सूझबूझ और कौशल से बच्ची का पेट कटने (बड़ी सर्जरी) से बचा लिया। बिना किसी चीर-फाड़ के सिर्फ एंडोस्कोपी के जरिए टूटी हुई पिन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मासूम की सेहत बिल्कुल सामान्य है और डॉक्टरों की देखरेख में है, जिसे शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।