कभी नक्षत्रों का डर, कभी पेंशन कार्ड का झांसा… ग्वालियर में बुजुर्गों को निशाना बनाकर ठगी

ग्वालियर। शहर में ठग बुजुर्गों को अलग-अलग तरीके से अपने जाल में फंसा रहे हैं। कहीं गृह-नक्षत्रों की चाल बिगड़ने का डर दिखाकर सोने की अंगूठी उतरवाई जा रही है तो कहीं पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराई जा रही है। ग्वालियर में सामने आए ठगी के दो मामलों में रिटायर्ड फौजी से एक लाख रुपए कीमत की सोने की अंगूठी ठग ली गई, जबकि रिटायर्ड ड्राफ्टमैन के बैंक खाते से 89 हजार रुपए निकाल लिए गए। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।