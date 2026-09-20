दिन में रेकी, रात में चोरी: पन्ना में 17 लाख के माल के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय शिवम पटेल, पिता राम मनोहर पटेल, निवासी ग्राम नंदहा, थाना नागौद, जिला सतना, हाल ढेकहा, जिला रीवा, 22 वर्षीय अमन उर्फ नसीम खान, निवासी ढेकहा, जिला रीवा, 29 वर्षीय टीआई उर्फ राजेश पटेल, पिता रामराज पटेल, निवासी वार्ड क्रमांक 05 ढेकहा थाना सिविल लाइन जिला रीवा, 22 वर्षीय अमर पटेल पिता रामराज पटेल, निवासी वार्ड क्रमांक 05 ढेकहा थाना सिविल लाइन जिला रीवा, 21 वर्षीय अनुज विश्वकर्मा, पिता राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम नंदहा, थाना नागौद, जिला सतना और 31 वर्षीय अजय पाठक पिता रामकृष्ण पाठक, निवासी बम्होरी, थाना सेमरिया, जिला रीवा, हाल ढेकहा, जिला रीवा शामिल हैं।