दतिया उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जीतू पटवारी ने मंच पर बुलाया, बोले- ऐसे कैसे चलेगा?

जीतू पटवारी चिरुला गांव में रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। जीतू पटवारी सभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी चुनाव प्रचार करने के लिए गांव में पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी जीतू पटवारी की सभा के पास से होकर गुजर रहे थे और दूर से ही उन्होंने जीतू पटवारी को नमस्ते किया तो जीतू पटवारी ने मंच से ही उन्हें बुला लिया। जीतू पटवारी ने कहा- पास आकर मिले, इतनी दूर से क्यों जा रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जीतू पटवारी के पास पहुंचे।