दतिया उपचुनाव : नरोत्तम मिश्रा ने किया 20 हजार वोट से जीत का दावा, कांग्रेस ने बताई अपनी तैयारी

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा बढ़ता रहा है। वैसे तो 21 प्रत्याशी इस उपचुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे है, लेकिन चुनावी विश्लेषकों की मानें तो यहां पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस रहने की संभावना प्रबल है। दोनों ही दल पूरे दम खम के साथ सियासी मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। वार पलटवार का दौड़ भी तेज होता जा रहा है। इसी बीत प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस बार भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वहीं, कांग्रेस ने भी यहां जीत हासिल करने की बात कही है।