दतिया में भाजपा-कांग्रेस का घमासान तेज, नरोत्तम संभालेंगे रणनीति तो पटवारी आज से संभालेंगे मोर्चा

पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार दोपहर शहर के होटल रतन रॉयल में समर्थकों की बैठक की। उन्होंने एसपी को चेताते हुए कहा कि वे भूलने वाले प्राणी नहीं हैं और दोस्ती-दुश्मनी दोनों याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और प्रकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डॉ. मिश्रा ने कहा कि संभव है जनता की नाराजगी उनके विरुद्ध रही हो, पर यह किसी अन्य नेता की जीत नहीं थी। उन्होंने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा कि चक्का जाम खुलवाना था, पर कार्यालय पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? गाडिय़ों की तोडफ़ोड़ के वीडियो उनके पास हैं। उन्होंने समर्थकों से भाजपा और आशुतोष तिवारी के विरुद्ध गुस्सा न निकालने का आग्रह किया।