एमपी में 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात, खातों में ट्रांसफर होंगे 1460.25 करोड़

MP News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई यानी आज सूबे के भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले जगदीशपुर से राज्य के 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि के 1460.25 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। खास बात ये है कि, आज ही जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक भी यहीं आयोजित है। कैबिनेट बैठक से पहले आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आरंभ वर्ष से वर्ष 2024-25 तक 30,942.34 करोड़ रुपए का भुगतान प्रभावित किसानों को किया जा चुका है।