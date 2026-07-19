मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, एमपी में UCC प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर (पुराना इस्लामनगर) में आयोजित "समानता और न्याय की भावना को समर्पित" मंत्री परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ हुई। बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा- ये कानून रम-रहीम दोनों के लिए एक समान होगा। अब इस बिल को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा।