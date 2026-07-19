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मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, एमपी में UCC प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Mohan Cabinet Decisions : जगदीशपुर (पुराना इस्लामनगर) में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में UCC प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा- राम रहीम सभी के लिए एक समान है कानून।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Jul 19, 2026

Mohan Cabinet Decisions

Mohan Cabinet Decisions (मोहन यादव की बैठक में अहम फैसले Photo Source- Input)

Mohan Cabinet : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर (पुराना इस्लामनगर) में आयोजित "समानता और न्याय की भावना को समर्पित" मंत्री परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ हुई। बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा- ये कानून रम-रहीम दोनों के लिए एक समान होगा। अब इस बिल को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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Updated on:

19 Jul 2026 01:25 pm

Published on:

19 Jul 2026 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, एमपी में UCC प्रस्ताव को मिली मंजूरी

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