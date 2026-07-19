Bhopal news: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल, आपस में कनेक्ट होगी मेट्रो, ई-बस और साइकिल

Metro Project:एमपी के भोपाल शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल जमीन पर उतारने के लिए मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बस और रेंट बाइक साइकिल को आपस में कनेक्टिविटी दी जा रही है। जिला यातायात समिति की बैठक में मिले सुझाव के आधार पर इस मॉडल को तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के सभी रूट मेट्रो प्रोजेक्ट के ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन के सभी स्टेशन से कनेक्ट रहेंगे। मेट्रो स्टेशन से यात्री इलेक्ट्रिक बस में सवार होंगे और जिन बस स्टॉप पर उतरेंगे वहां किराए की साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।