राजस्थान से लाकर भोपाल में बेची जा रही स्मैक, दो महिला, नाबालिग समेत 12 पकड़ाए

पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर ये कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, शनिवार को सूचना मिली थी कि इस्लामी गेट ग्राउंड की सीढ़ियों पर एक युवक स्मैक लेकर बिक्री की फिराक में खड़ा है। तब घेराबंदी कर वरुण दांगी (20) को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से 9 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में वरुण ने स्मैक अनुज उर्फ अन्नू साहू से लेना बताया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में दबिश देकर अनुज को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, अनुज के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।