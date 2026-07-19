भोपाल में राह चलते कोई कहे- ‘आपके पैसे गिरे हैं..’ तो सावधान! वाहन रोकते ही हो रही वारदात

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नोट गिराकर कार से सामान चोरी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को गिरोह ने गौतम नगर में एक महिला प्रोफेसर के ड्राइवर को शिकार बनाया और कार से सामान उड़ा लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा हुलिये के आधार पर भी दो बदमाशों की तलाश की जा रही है।