200 कि.मी दूर से लाई गई पिस्टल, डेढ़ साल पहले हुई हत्या की प्लानिंग, भोपाल दंपती हत्याकांड का सीन रीक्रिएट

हत्या के बाद उन्होंने घटनास्थल से निकलने का पूरा रास्ता भी पुलिस को बताया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि, दोनों भाइयों ने डेढ़ साल पहले भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा से अवैध पिस्टल खरीदी थी। पुलिस के अनुसार, पिस्टल खरीदने के बाद से ही दोनों हत्या की योजना बनाने लगे थे। वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। वारदत को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने दोनों पिस्टल शहर के तलैया इलाके में रहने वाली अपनी बहन के घर छिपा दी थीं। जहां से आरोपी के बेटे और पत्नी ने दोनो पिस्टल शहर के ही बड़े तालाब में फैंक दी थी। पुलिस ने पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर अपर लेक से दोनों पिस्टलें बरामद कर ली हैं।