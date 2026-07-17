17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

दतिया उपचुनाव में पहली कार्रवाई, प्रचार के आरोप में सरकारी अधिकारी निलंबित

Datia By Election 2026- दतिया में प्रशासन की सख्ती का असर दिखा, चुनाव प्रचार कर रहे एक सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया...।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Manish Geete

Jul 17, 2026

Datia Election News

Datia Election News

Datia Election News- मध्यप्रदेश के दतिया जिले में हो रहे उपचुनाव का घमासान शुक्रवार से तेज हो गया। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने आज से मोर्चा संभाल लिया है. वहीं एक खबर ऐसी भी है कि सरकारी कर्मचारी भी चुनाव प्रयास करने निकल पड़े। ऐसे में वे भी लोगों की नजर में आ गए और उन्हें तत्काल घर बैठा दिया गया।

दतिया विधानसभा क्षेत्र के भांडेर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोदन के सहायक समिति प्रबंधक सुरेश यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में समिति कार्यालय द्वारा 16 जुलाई को आदेश जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सुरेश यादव के विधानसभा प्रत्याशी के साथ प्रचार-प्रसार में शामिल होने की शिकायत मिली थी। जांच में यह कृत्य समिति सेवा नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सुरेश यादव का मुख्यालय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पंडोखर शाखा रहेगा। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई है। निलंबन आदेश की प्रतियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा शाखा प्रबंधक पंडोखर सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं जानकारी के लिए भेजी गई हैं।

उपचुनाव की निगरानी करेंगे 283 माइक्रो ऑब्जर्वर

विधानसभा उपचुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 283 माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह कुशवाह ने मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष निगरानी, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन, मतदान दिवस की प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में सतर्कता बरतने संबंधी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित माइक्रो ऑब्जर्वरों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी।

प्रचार के खर्च पर पैनी नजर

दतिया चुनाव निष्पक्ष कराए जाने को लेकर प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू की है। न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में विशाल मलानी ने जिले के सभी सेक्टर अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन व्यय पर प्रभारी निगरानी रखने और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश मलानी ने दिए। हाल ही में हुई बैठक में निर्वाचन व्यय से जुड़े प्रावधानों, दैनिक रिपोर्टिंग, वीडियो सर्विलांस, फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य टीमों के साथ समन्वय पर भी बात हुई।

कृषि भूमि से करोड़पति बने आशुतोष तिवारी, जानिए कितने दौलतमंद हैं दतिया के भाजपा प्रत्याशी

ये भी पढ़ें
Ashutosh Tiwari assets

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 04:43 pm

Published on:

17 Jul 2026 04:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / दतिया उपचुनाव में पहली कार्रवाई, प्रचार के आरोप में सरकारी अधिकारी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया में भाजपा-कांग्रेस का घमासान तेज, नरोत्तम संभालेंगे रणनीति तो पटवारी आज से संभालेंगे मोर्चा

Congress-BJP
दतिया

Narottam Mishra: नरोत्तम मिश्रा की एसपी को दो टूक- 'मैं भूलने वालों में से नहीं, न दोस्ती भूलता हूं और न दुश्मनी'

datia narottam mihra
दतिया

Narottam Mishra: नरोत्तम मिश्रा ने बताया किसने काटा टिकट, दतिया में बोले- 'आशुतोष में क्षमता नहीं, समर्थकों ब्रह्ममास्त्र सही जगह चलाओ'

narottam mishra
दतिया

‘दिग्विजय ने मेरा नाम कटवा दिया,’ अवधेश नायक ने खोली पोल, BJP में जाने के संकेत

BJP offers to Awadhesh Nayak
दतिया

स्मार्ट मीटर बना नई परेशानी, बैलेंस-रीडिंग की उलझन में फंसे सेवड़ा के 4 हजार उपभोक्ता

Smart Meter
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.