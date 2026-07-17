दतिया उपचुनाव में पहली कार्रवाई, प्रचार के आरोप में सरकारी अधिकारी निलंबित

जारी आदेश के अनुसार, उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सुरेश यादव के विधानसभा प्रत्याशी के साथ प्रचार-प्रसार में शामिल होने की शिकायत मिली थी। जांच में यह कृत्य समिति सेवा नियमों के विपरीत पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सुरेश यादव का मुख्यालय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पंडोखर शाखा रहेगा। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई है। निलंबन आदेश की प्रतियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा शाखा प्रबंधक पंडोखर सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं जानकारी के लिए भेजी गई हैं।