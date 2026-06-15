रीवा के होटल में गर्लफ्रेंड के साथ रेंजेर को पत्नी ने पकड़ा, दोनों ट्रक में चढ़कर भागे

दरअसल, छिजवार रोड में स्थित रॉयल इन होटल (Royal Inn Hotel) में सतना के बरौंधा में पदस्थ वन विभाग के रेंजर बृजेन्द्र पाण्डेय सोमवार को अपनी प्रेमिका को लेकर आए थे जो यहां पर उसके साथ रंगरलियां मना रहे थे। रेंजर की इस करतूत की भनक उनकी पत्नी को लग गई जिस पर सतना से पत्नी उनके बीच रीवा पहुंच गई। पत्नी के आने की खबर लगते ही रेंजर ने अपनी प्रेमिका को होटल के बाथरुम में बंद कर दिया था। पत्नी ने उसे बाथरुम से निकालकर जमकर हंगामा किया। घटना के बाद कमरे मेंं मौजूद युवती वहां से भाग गई जिसको पकड़ने के लिए पत्नी आवाज लगाती रही।