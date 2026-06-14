CPCT पास नहीं करने पर जाएगी ‘सरकारी नौकरी’ ! रीवा में 6 की सेवा समाप्त

CPCT Exam Fail Employees Terminated: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले कई कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया है। इसमें वह कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें परिजनों के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर रखा गया था। कर्मचारियों को नियमानुसार दो 3 वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र या कम्प्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण (सीपीसीटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। सेवा शर्तों में ही कहा गया था कि दो वर्ष के भीतर उक्त दक्षता प्रमाण की परीक्षा पास करना होगा अन्यथा सेवा समाप्त कर दी जाएगी।