22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में खौफनाक हिट एंड रन: पानी लेने रुके थे, कार ने ली 2 की जान

Jabalpur hit and run: मध्यप्रदेश के जबलपुर में हिट एंड रन ने दो परिवार को उजाड़ दिया। नशे में चूर कार चालक ने बाइक के पास खड़े पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को कुचल दिया। दो की मौके पर ही मौत हो गई, एक बच्चा जिंदगी के लिए जूझ रहा है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Manish Geete

Apr 22, 2026

jabalpur news

जबलपुर हिट एंड रन। पानी लेने रुके थे पिता-पुत्र। विजुअल एआई जनरेटेड।

Jabalpur hit and run: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक कार चालक ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में बुधवार को सुबह यह वारदात हुई है। कार चालक नशे की हालत में था और कार को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात हुई। गढ़ा पुलिस थाना क्षेत्र में धनवंतरी नगर चौक के पास यह घटना हुई।

नगर पुलिस अधीक्षक आशीष जैन ने मीडिया को बताया कि गणेश प्रसाद कुशवाह (38) और उनके बेटे शुभम (15) एक शादी में शामिल होने के लिए एक इलाके में आए थे। जब वे अपने गृह नगर महाराजपुर लौट रहे थे, तभी पानी खरीदने के लिए एक दुकान के सामने मोटरसाइकिल से रुक गए। पुलिस के मुताबिक पिता और पुत्र जब अपनी बाइक के पास खड़े थे, तभी वहां पर तेज रफ्तार कार आई और सड़क किनारे खड़े पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। साथ ही पंकज साहू (30) को भी टक्कर मार दी। पंकज भी अपनी दोपहिया वाहन के साथ उसी जगह पर रुका हुआ था।

घटना के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने पंकज और गोपाल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शुभम की हालत गंभीर है। उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस के मुताबिक कार चालक रंझी इलाके का रहने वाला है और उसे पकड़ लिया गया है। मेडिकल जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। आरोपी कार चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कार चालक नशे की हालत में था। लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में पुलिस चैकिंग होती है, इसके बावजूद भी ऐसी घटना हो गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

काल बनकर आई रईसजादे की कार

जबलपुर में इस घटना ने सभी का दिल दहला दिया। शराब के नशे में एक रईसजादे ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक नशे में था और गाड़ी की रफ्तार पर कोई कंट्रोल नहीं था। पुलिस इस रईसजादे के बारे में जानकारी जुटा रही है। कार का नंबर है MP20ZB2934.

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Apr 2026 02:12 pm

Published on:

22 Apr 2026 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में खौफनाक हिट एंड रन: पानी लेने रुके थे, कार ने ली 2 की जान

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट जज को फोन करने के मामले में विधायक संजय पाठक को राहत नहीं, 14 मई को फिर होंगे पेश

bjp mla sanjay pathak
जबलपुर

एमपी के बीजेपी विधायक संजय पाठक के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसएलपी वापस लेने की दी अनुमति

Supreme Court Grants Permission to Withdraw SLP in MLA Sanjay Pathak Case
जबलपुर

ये 6 लक्षण दिखें तो सावधान ! भीषण गर्मी में अचानक बढ़े ‘फूड पॉइजनिंग’ के मरीज

Food Poisoning
जबलपुर

गूगल सर्चिंग से पहले सावधान! लिंक पर क्लिक करते ही शख्स के एक साथ 3 बैंक खाते खाली

Cyber Fraud
जबलपुर

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 100% महिला आरक्षण का मामला, सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

MP Nursing Officer Recruitment 100 Percent Women Reservation High Court Issues Notice to Government MP news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.