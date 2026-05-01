जबलपुर क्रूज हादसा: मां-बेटे का शव देख मंत्री राकेश सिंह की आंखों से छलके आंसू

Jabalpur Cruise Accident: मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए हृदय विदारक हादसे ने सभी को रुला दिया। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी अपने आपको नहीं रोक पाए और फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें देख आसपास के लोगों की भी आंखें नम हो गईं। दरअसल, कुछ ही देर पहले 4 साल के बच्चे और मां का शव निकाला गया, जिसमें मौत के बावजूद मृत मां ने अपने बेटे को सीने से लगा रखा था। एमपी के मंत्री राकेश सिंह गुरुवार शाम को और शुक्रवार को भी घटनास्थल पर मौजूद रहे।