‘अंदर भगदड़ मची थी…’, जबलपुर क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

Jabalpur Boat Accident: जबलपुर में बरगी बांध में कल शाम हुए हादसे को 14 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और तलाशी अभियान आज सुबह भी जारी है। देर रात तक चलाए अभियान में अब तक कई लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। आज सुबह मिले शवों की पहचान भी हो गई है। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग द्वारा संचालित 40 से ज्यादा पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक आए भीषण तूफान के कारण पलट गया था। हादसे को 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, जिसके चलते लापता लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद कम है।