‘अमृत’ पर सालाना खर्च हो रहे 12 करोड़ रुपए, करोड़ों जमा हो रहाफिर भी बोतलबंद पर भरोसा

कटनी. नगर निगम द्वारा शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। शहर की जीवनदायनी कटनी नदी में कटायेघाट पर दो फिल्टर प्लांट बने हुए हैं। एक की क्षमता प्रतिदिन 9 एमएलडी पानी शोधन करने की है व एक फिल्टर प्लांट में 20 एमएलडी पानी के शोधन करने की क्षमता है। 13 करोड़ रुपए से बैराज व फिल्टर प्लांट का भी करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है। यहां से पानी शोधन कर सप्लाई करने का काम नगर निगम ने निजी कंपनी को दे रखा है। अमृत योजना के तहत इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी काम दो साल से देख रही है। एक साल में ढाई करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा कंपनी को दिया जा रहा है।

इसके अलावा नगर निगम में जलप्रदाय विभाग में 135 अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं। शहर में 33 पानी की टंकियां हैं व 273 नलपकूपों के माध्यम से वार्डों में 24.50 एमएलडी पानी 23 हजार 200 घरों में सप्लाई हो रहा है। इस पानी सप्लाई के एवज में नगर निगम द्वारा हर साल लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर निगम के पानी पर शहर की जनता, कई विभागों को भरोसा नहीं हैं। कार्यालयों में बोतल बंद व डिब्बा बंद पानी पहुंच रहा है।