सालाना खर्च हो रहे 12 करोड़, फिर भी शुद्धता व लीकेजे सुधारने अबतक नहीं स्काडा सिस्टम, सिर्फ पानी के फ्लो व कुछ टंकियों में भरने का लगा है सिस्टम

कटनी. नगर निगम द्वारा शहर में 23 हजार घरों में लगभग दो लाख लोगों को पानी पिलाने का दावा किया जा रहा है। पेयजल योजना में नगर निगम द्वारा हर साल लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए फूंके जा रहे हैं। जलकर की डिमांड साढ़े 6 करोड़ रुपए है, जो हर साल औसतन 4 करोड़ रुपए वसूल हो पाते हैं। शहर में बैराज, फिल्टर प्लांट से 45 वार्डों में 380 किलोमीटर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, 450 किलोमीटर की मेन पाइप लाइन डली है। लगभग 20 किलोमीटर की लाइन गंदे नाले व नालियों से होकर जा रही है। शहर की 80 फीसदी आबादी कटनी नदी के पानी पर आश्रित है, बावजूद इसके पानी की शुद्धता और लीकेजे को ठीक करने के लिए स्काडा सिस्टम शहर में लागू नहीं है।

स्काडा सिस्टम न होने से पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती, समय पर लीकेज ठीक नहीं हो पाता। यदि कहीं पर लीकेज होता है तो काफी दूर तक खोदकर कई दिन सुधार में लग जाते हैं। आधुनिक युग में टै्रकिंग व निगरानी प्रणाली नगर निगम से बहुत दूर है। विशेषज्ञों की मानें तो यदि स्काडा सिस्टम लागू हो जाता है तो जल की गुणवत्ता, लीकेज और आपूर्ति पर रियल टाइम नियंत्रण संभव हो सकता है। लेकिन स्काडा सिस्टम को अनिवार्य करने न तो अफसर ध्यान दे रहे और ना ही जनप्रतिनिधि। जल शोधन के लिए अंदाज में ही दवाओं का मिलान हो रहा है।