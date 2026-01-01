राजस्व वसूली का हस्र: 10 माह में सिर्फ 12 फीसदी नगर निगम में वसूली

कटनी. नगर निगम में राजस्व वसूली की गति बेहद धीमी गति से चल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के मात्र दो माह शेष बचे हैं और वसूली अबतक सिर्फ 12 प्रतिशत हुई है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलकर की डिमांड 29 करोड़ रुपए तय लक्षित थी। इस लक्ष्य की वसूली के विरुद्ध अबतक नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाए हैं। इसके अलावा संपत्तिकर, स्वच्छता, शिक्षा उपकर, दुकान किराया आदि मिलाकर 43 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ लगभग 8 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है।

उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बैठक ली है। इसमें कटनी की धीमी गति को लेकर खूब नाराजगी व्यक्त की है। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि 10 फीवरी तक वसूली 40 फीसदी व मार्च माह में 50 फीसदी वसूली का लक्ष्य पूरा किया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्व विभाग में 46 व जलकर विभाग में 49 अधिकारी-कर्मचारी तैनात हैं, इसके बाद भी समय पर राजस्व वसूली नहीं हो रही है।