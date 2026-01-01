राजस्व वसूली का हस्र: 10 माह में सिर्फ 12 फीसदी नगर निगम में वसूली

Rajasva vasuli
कटनी. नगर निगम में राजस्व वसूली की गति बेहद धीमी गति से चल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के मात्र दो माह शेष बचे हैं और वसूली अबतक सिर्फ 12 प्रतिशत हुई है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलकर की डिमांड 29 करोड़ रुपए तय लक्षित थी। इस लक्ष्य की वसूली के विरुद्ध अबतक नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाए हैं। इसके अलावा संपत्तिकर, स्वच्छता, शिक्षा उपकर, दुकान किराया आदि मिलाकर 43 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ लगभग 8 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है।
उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बैठक ली है। इसमें कटनी की धीमी गति को लेकर खूब नाराजगी व्यक्त की है। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि 10 फीवरी तक वसूली 40 फीसदी व मार्च माह में 50 फीसदी वसूली का लक्ष्य पूरा किया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्व विभाग में 46 व जलकर विभाग में 49 अधिकारी-कर्मचारी तैनात हैं, इसके बाद भी समय पर राजस्व वसूली नहीं हो रही है।
नगर निगम के उपायुक्त शैलेष गुप्ता एवं राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा बुधवार को निगम की राजस्व वसूली कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्रगति एवं शेष वसूली की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली में आवश्यक तेजी लाई जाए तथा लंबित बकाया करों की वसूली के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर सख्ती से अमल किया जाए। इस दौरान उन्होंने 15वे वित्त आयोग निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त गुप्ता ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बकायेदारों की सूची तैयार कर नियमित रूप से संपर्क करने, नोटिस जारी करने तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
वित्तीय वर्ष के शेष दिनों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा सभी वार्डो में राजस्व वसूली अभियान चलाया जाकर दैनिक एवं साप्ताहिक वसूली कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जा रही है। इसी श्रृंखला में उपायुक्त शैलेष गुप्ता द्वारा राजस्व वसूली कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हर हाल में करने निर्देश दिये गए। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि निगमायुक्त महोदया द्वारा वसूली अमले को पहले ही टारगेट दिये जा चुके है, यदि निर्धारित टारगेट को पाना है तो रोजाना मेहनत करना होगी, तभी सफलता मिल सकेगी। नगर निगम कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक, लेखाधिकारी श्रीकांत तिवारी सहित राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी रही।
बैठक के दौरान राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा वार्डवार वसूली कार्य की तुलनात्मक जानकारी से अवगत कराया गया। उपायुक्त श्री गुप्ता द्वारा वार्डवार संपत्तिकर वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर कम वसूली करने वाले कर संग्राहकों के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की जाकर संबंधितों के वेतन आहरण रोकने एवं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपायुक्त गुप्ता ने वसूली कार्य को गंभीरता से लेकर रोजाना वार्ड के करदाताओं से संपर्क करने तथा जिन करदाताओं के द्वारा अभी तक बकाया संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की गयी है, उनके विरुद्ध तेज गति से नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। इस दौरान संपत्ति कर की राशि लंबे समय से जमा नहीं करने वालों के नाम सार्वजनिक करने, की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाकर करदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अवकाश के दिनों में भी निगम के कैश काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में उपायुक्त गुप्ता ने उपस्थित कर्मचारियों को वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए।
