एशिया का सबसे बड़ा ‘उड़ता जंक्शन’ शुरू, यहां से बिना रुके गुजरेंगी 100 Freight Trains

Asia Largest Railway Flyover in Katni: एशिया के सबसे बड़े रेलवे फ्लाईओवर का अप ट्रैक चालू हो गया है। इससे जंक्शन पर रेड सिग्नल का इंतजार इतिहास हो गया है। आने वाले दिनों में 90 से 100 मालगाडिय़ां बिना रुके गुजरेंगी। इससे रेलवे को 300-400 करोड़ के ईंधन और परिचालन लागत की सालाना बचत होगी।