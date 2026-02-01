बच्चों को भी नसीब नहीं शुद्ध पेयजल, 1.57 लाख छात्रों की सेहत दांव पर

कटनी. इंदौर में दूषित पेयजल से जुड़ी घटना के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि शासकीय स्कूलों में बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले पानी की सैंपल जांच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) से कराई जाए। उद्देश्य था कि स्कूलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न रहे और बच्चों को सुरक्षित पेयजल मिल सके लेकिन जिले में यह निर्देश कागजों से बाहर निकलते नहीं दिख रहे हैं। जिले के लगभग दो हजार शासकीय स्कूलों में पढऩे वाले एक लाख सत्तावन हजार से अधिक बच्चे आज भी ऐसे पानी पर निर्भर हैं, जिसकी गुणवत्ता को लेकर न तो कोई पुख्ता व्यवस्था है और न ही नियमित जांच का सिस्टम।

जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1985 शासकीय स्कूल संचालित हैं, जिनमें 1278 प्राथमिक, 531 माध्यमिक, 90 हाईस्कूल और 86 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक 1 लाख 10 हजार 89 और कक्षा नौवीं से बारहवीं तक 47 हजार 660 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यानी जिले की एक बड़ी आबादी प्रतिदिन स्कूल परिसर में उपलब्ध पानी पीती है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में यह तय ही नहीं है कि वह पानी वास्तव में पीने योग्य है या नहीं। जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद जिले में अब तक कितने स्कूलों ने पीएचई को पानी जांच के लिए पत्र लिखा, इसका कोई समेकित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कितने स्कूलों की पानी जांच रिपोर्ट आई और कितनों की लंबित है, यह जानकारी भी जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कई स्कूलों में तो यह तक स्पष्ट नहीं है कि छत पर रखी गई पानी की टंकियों या परिसर में रखी टंकियों की अंतिम बार सफाई कब कराई गई थी। पानी की जांच या टंकी सफाई को लेकर किसी तरह का रजिस्टर या दस्तावेज़ रखने की व्यवस्था अधिकांश स्कूलों में नहीं है।