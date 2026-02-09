9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

बड़खेरा-बिलहरी रोड पर कनकी गांव के समीप हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी, मची चीख-चित्कार

शीशा तोडकऱ बाहर निकाले गए यात्री, 15 यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी, नशे में धुत्त होकर बस चला रहा था ड्राइवर, ग्रामीणों ने पकडकऱ पुलिस को सौंपा, पुलिस ने शुरू की जांच

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 09, 2026

Passenger injured in horrific bus accident

Passenger injured in horrific bus accidentPassenger injured in horrific bus accident

कटनी. बडख़ेड़ा-बिलहरी रोड रविवार शाम एक भीषण सडक़ हादसा होने से हडक़ंच मच गया। बडख़ेड़ा और बिलहरी कनकी ग्राम के बीच यात्रियों से भरी एक निजी कंपनी की बस तेज रफ्तार होने के अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें डेढ़ दर्जन यात्री घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार बस क्रमांक एमपी 19 पी 0718 यात्रियों को लेकर जा रही थी। कनकी बडख़ेरा के पास जैसे ही पहुंची तो चालक नियंत्रण खो बैठा। बताया जा रहा कि बस चालक काफी देर से तेज गति में वाहन चला रहा था और बार-बार संतुलन खो रहा था। यात्रियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में था। कई लोगों ने उसे सावधानी से वाहन चलाने के लिए टोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और लापरवाही जारी रखी, जिसके चलते बस पलट गई।

मौके पर मची अफरा-तफरी, ग्रामीणों ने की मदद

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस के पलटते ही कई यात्री अंदर फंस गए। आसपास के गांवों के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और शीशे तोडकऱ यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

हिरासत में चालक

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। ग्रामीणों के अनुसार प्रारंभिक जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। जैसे ही बस पलटी तो चालक वहां से भागने लगा, तो ग्रामीणों ने दौडकऱ पकड़ लिया। कुछ लोग मारपीट करने आमाद हो गए, लेकिन फिर उसे बिलहरी चौकी पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे के कारण बडख़ेड़ा-बिलहरी रोड पर लंबा जाम लग गया। क्रेन की मदद से बस हटवाकर घंटों बाद यातायात बहाल किया गया। वहीं पुलिस बस के बीमा, फिटनेस व परमिट आदि की जांच कर रही है।


ये हुए घायल

बस पलटने से सुकु बाई (60) बिलहरी, ईश्वरदीन (27) सतना, रामेश्वर पटेल (70) बड़खेरा, संगीता लोधी (27) बड़खेरा, राजेंद्र उपाध्याय (38) अंडिया पिपरिया, पतीया वंशकार (50) पहरुआ, कमला बाई (32) पहरुआ, जिगार वंशकार पिता सुरेश (10) बड़खेरा, दीपांशु लोधी पिता नारायण बड़खेरा (4) बड़खेरा, सुरेश वंशकार (34) बड़खेरा, शीला चौधरी (26), इमरत (60) बिलहरी, प्रीति चौधरी (26) बिलहरी, सविता चौधरी (22) पटेरी, प्रियंका चौधरी (24) पटेरी घायल हो गई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें

झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में जुटेंगे 15 जिलों के युवा, देश सेवा में जाने दिखाएंगे जौहर व आजमाएंगे किस्मत
कटनी
Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 09:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बड़खेरा-बिलहरी रोड पर कनकी गांव के समीप हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी, मची चीख-चित्कार

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड व प्रतियोगी परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा कानफोड़ू डीजे, नियमों की उड़ रहीं धज्जियां

Violation of rules by playing DJ
कटनी

सड़कों में गड्ढों से हिल रहे अस्थि-पंजर, नालियां न होने से बढ़ा संक्रमण का खतरा, बिजली भी गंभीर समस्या

Serious problems in Indira Gandhi Ward
कटनी

उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल में दाखिला पाने 1498 बच्चों ने दिया इम्तिहान

Excellent and Model School Entrance Examination conducted
कटनी

जनगणना 2027: नगरीय निकायों से सीमाओं की जानकारी तलब, शुरू हुई स्लब बस्तियों में मकानों की गणना

कटनी

झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में जुटेंगे 15 जिलों के युवा, देश सेवा में जाने दिखाएंगे जौहर व आजमाएंगे किस्मत

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.