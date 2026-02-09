बड़खेरा-बिलहरी रोड पर कनकी गांव के समीप हादसा: यात्रियों से भरी बस पलटी, मची चीख-चित्कार

कटनी. बडख़ेड़ा-बिलहरी रोड रविवार शाम एक भीषण सडक़ हादसा होने से हडक़ंच मच गया। बडख़ेड़ा और बिलहरी कनकी ग्राम के बीच यात्रियों से भरी एक निजी कंपनी की बस तेज रफ्तार होने के अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें डेढ़ दर्जन यात्री घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार बस क्रमांक एमपी 19 पी 0718 यात्रियों को लेकर जा रही थी। कनकी बडख़ेरा के पास जैसे ही पहुंची तो चालक नियंत्रण खो बैठा। बताया जा रहा कि बस चालक काफी देर से तेज गति में वाहन चला रहा था और बार-बार संतुलन खो रहा था। यात्रियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में था। कई लोगों ने उसे सावधानी से वाहन चलाने के लिए टोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और लापरवाही जारी रखी, जिसके चलते बस पलट गई।