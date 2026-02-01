देशसेवा का जुनून लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में उमड़ा युवा जोश, अग्निवीर भर्ती रैली में दिखी राष्ट्रभक्ति की मिसाल

कटनी. झिंझरी स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली इन दिनों युवाओं की देशभक्ति, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की जीवंत तस्वीर पेश कर रही है। रैली स्थल पर सुबह से देर रात तक युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हाथों में दस्तावेज, आंखों में सपना और दिल में देशसेवा का जुनून लिए हजारों युवा इस ऐतिहासिक मैदान पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण की एक प्रेरक मिसाल बन गई है, जहां हजारों युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलने और भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करने के संकल्प के साथ कदम बढ़ा रहे हैं।

14 फरवरी की रात आयोजित भर्ती चरण में कुल 762 युवाओं ने भाग लिया। इनमें सिंगरौली जिले से 70, मऊगंज से 216, सीधी से 292, मैहर से 168 तथा डिंडोरी जिले से 16 युवा शामिल रहे। सभी प्रतिभागियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण, मेडिकल जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। भर्ती अधिकारियों के अनुसार, दूसरे दिन भी सुबह से ही युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ी।