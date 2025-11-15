KBC 17: मां कोमा में तो छोड़ी नौकरी, पिता ने हौसला बढ़ाया, बेटी जीत लाई केबीसी से 50 लाख

कृतिका ने बताया कि बाथरूम में गिर जाने से मां को गंभीर चोट आईं। अस्पताल से मां लौटी तो कोमा में थी, सिर्फ आवाज ही सुन सकती थीं। उनके पास वैसी ही जिम्मेदारी आ गई, जैसी वह मां के लिए थी। लेकिन कुछ महीनों बार मां का निधन ब्रेन हेमरेज से हो गया। इससे जीवन में कुछ हासिल करने की उम्मीद टूटने लगी। लेकिन रिटायर्ड शिक्षक पिता केशवचंद्र मित्रा हौसला बढ़ाते रहे। जब वह भी बीमार रहने लगे तो जॉब छोड़ दी।