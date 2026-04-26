एमपी के मंत्री के भाई ने जिंदा गाड़ने की धमकी दी, पुलिस ने बीजेपी नेता पर दर्ज किया केस

Nagar Singh- मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेताओं, सांसद, मंत्री, विधायकों के परिजनों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे अनेक मामले ​रोज सामने आ रहे हैं। पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की हरकतों पर तो प्रदेशभर में हल्ला मचा था। सत्ता और संगठन नेताओं की फटकार के बाद विधायक पिता को माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसके बाद भी नेताओं के परिजन सुधर नहीं रहे हैं। ताजा मामला आलीराजपुर का है जहां एक बीजेपी नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री के भाई ने सरेआम गुंडागर्दी की। उन्होंने एक अधिकारी को धमकाया। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इधर मंत्री ने अपने भाई से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम करेगा।