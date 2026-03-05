MP में थाने से 500 मीटर दूर ‘गुजरात पुलिस’ टीम पर जानलेवा हमला, 25 हथियारबंद बदमाशों ने घेरा

हमलावरों ने धारदार हथियार से वाहन के टायर को भी पंचर कर दिया। इतना ही नहीं वाहन चालक के पास बैठे गुजरात पुलिस के एसआई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले की कोशिश भी की गई, हालांकि एसआई ने सतर्कता दिखाते हुए जैसे तैसे अपनी बचाई। घटना के दौरान गुजरात पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए 3 राउंड हवाई फायर भी किए गए। इसी बीच चन्द्रशेखर आज़ाद नगर थाने का बल भी मौके पर पहुंचा जिसके बाद हमलावर गुजरात पुलिस को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद कट्ठीवाड़ा और आस-पास के इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।