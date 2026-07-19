मंत्री का इशारा किसकी तरफ? इंदौर में मंच से बोले विजयवर्गीय- ‘मैं जो भी करता हूं मुंह पर करता हूं, पीठ पीछे नहीं’

विजयवर्गीय(Kailash Vijayvargiya statement) ने आगे कहा कि जो गलत है, वह गलत है, जो सही है, वह सही है। उनके सठिया जाने वाली लाइन पर मंच पर बैठे तमाम नेता और आम जनता ने ठहाके लगाए। इस बयान के राजनीतिक मायने सियासी गलियारों में ढूंढे जाने लगे हैं। बयान देने के दौरान विजयवर्गीय ने मंच पर पलटकर महापौर भार्गव की तरफ देखा तो वे भी हंसने लगे। मालूम हो, कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान मंच से मंत्री ने महापौर से कहा था कि आप आजकल हमारी मीटिंग में आते नहीं हैं। बहुत व्यस्त रहने लगे हैं।