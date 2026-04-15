MP Board Result 2026 Out: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट नहीं देख पा रहे, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board 10th 12th Result 2026 Direct Link: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के 16 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मुख्यमंत्री निवास स्थान से घोषित किए। इस साल के नतीजों में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं मेरिट लिस्ट में भी बेटियों का दबदबा रहा। बता दें इस साल मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।