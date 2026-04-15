MP Board Result 2026 Out: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट नहीं देख पा रहे, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board Result 2026 Out (Official Website)
MP Board 10th 12th Result 2026 Direct Link: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के 16 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मुख्यमंत्री निवास स्थान से घोषित किए। इस साल के नतीजों में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं मेरिट लिस्ट में भी बेटियों का दबदबा रहा। बता दें इस साल मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।
एमपी बोर्ड ने इस साल से एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह सेकेंड चांस एग्जाम (रुक जाना नहीं की तर्ज पर) कराया जाएगा। यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। इसमें वे स्टूडेंट्स भी बैठ सकेंगे जो फेल हुए हैं, और वे भी जो पास होने के बावजूद अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं।
रिजल्ट जारी होते ही एक साथ लाखों छात्रों के वेबसाइट पर आने से सर्वर स्लो हो सकता है। ऐसे में बोर्ड ने स्टूडेंट्स को धैर्य रखने और वैकल्पिक वेबसाइटों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्टूडेंट्स mpbse.nic.in के अलावा mpresults.nic.in और result.mponline.gov.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स बोर्ड की इन आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
यदि आप पहली बार डिजीलॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो इन स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं-
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