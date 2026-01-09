JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 की सिटी स्लिप जारी, यहां देखें एग्जाम डेट, शिफ्ट और डाउनलोड तरीका

साल 2026 का पहला सत्र 21 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगा। पहले ये तारिख 30 जनवरी तक थी, लेकिन अब इसे 1 दिन घटाकर 29 जनवरी कर दिया गया है। पेपर 1 (Paper 1) बीटेक और बीई (B.Tech and B.E) कोर्स में इच्छा रखने वालों के लिए है और पेपर 2 (Paper 2) वास्तुकला और योजना (Architecture and Planning) के कोर्स में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए है।