शिक्षा

JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 की सिटी स्लिप जारी, यहां देखें एग्जाम डेट, शिफ्ट और डाउनलोड तरीका

JEE Main 2026: JEE Main 2026 सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। आप jeemain.nta.nic.in पर जाकर एग्जाम सिटी, परीक्षा तारीख, शिफ्ट टाइमिंग और सिटी स्लिप डाउनलोड करने की पूरी जानकारी यहां पढ़ सकते हैं।

भारत

image

Priyanka

Jan 09, 2026

JEE Main 2026 City Slip, JEE Main City Intimation Slip,

जेईई मेन 2026 | फोटो स्रोत: फ्रीपिक और एनटीए वेबसाइट

JEE Main 2026: जेईई मेन (JEE Main) के अभ्यर्थियों (Candidates) के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के पहले सत्र के लिए सिटी स्लिप (City slip) की सूचना जारी कर दी है। इच्छुक कैंडिडेट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप की जानकारी ले सकते हैं। आइए इस लेख में पढ़ें पूरी जानकारी…

एग्जाम का समय और जरूरी बातें | JEE Main Exam Date & Other Information

साल 2026 का पहला सत्र 21 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगा। पहले ये तारिख 30 जनवरी तक थी, लेकिन अब इसे 1 दिन घटाकर 29 जनवरी कर दिया गया है। पेपर 1 (Paper 1) बीटेक और बीई (B.Tech and B.E) कोर्स में इच्छा रखने वालों के लिए है और पेपर 2 (Paper 2) वास्तुकला और योजना (Architecture and Planning) के कोर्स में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए है।

एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित (Conducted) की जाएगी, जिसमें सुबह की शिफ्ट नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक होगी, वहीं दोपहर की शिफ्ट तीन बजे से शाम छह बजे तक चलेगी। वास्तुकला और योजना के पेपर सिर्फ 29 जनवरी को सुबह की शिफ्ट में होंगे।

प्रवेश पत्र का इंतजार | JEE Main 2026 Admit card

सभी अभ्यर्थियों को यह समझना बेहद जरूरी है कि सिटी स्लिप और प्रवेश पत्र (Admit card) दोनों अलग-अलग दस्तावेज होते हैं। सिटी स्लिप में केवल एग्जाम किस शहर में होगा उसका नाम बताया जाता है, जबकि परीक्षा केंद्र (Examination center) का पूरा पता, तारीख और समय प्रवेश पत्र में ही दिया जाता है। अधिकारियों (Officials) के अनुसार प्रवेश पत्र एग्जाम के तीन-चार दिन पहले जारी कर दिया जाएगा।

ऐसे करें डाउनलोड अपना सिटी स्लिप | How to Download City Slip

  • पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं
  • फिर होमपेज पर “JEE Main 2026 सेशन 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप” के लिंक पर क्लिक करें
  • इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें
  • सिटी स्लिप डाउनलोड करें

आगे के एग्जाम के लिए प्लेन | Future Plan

इस एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थी एडवांस लेवल एग्जाम (advanced level examination) के लिए योग्य हो जाएंगे। दूसरा सत्र अप्रैल महीने में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें और सभी अपडेट की जानकारी जरूर रखें।

शिक्षा

शिक्षा

09 Jan 2026 11:21 am

शिक्षा

