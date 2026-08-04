TMC से दूरी, अब मोदी के साथ कदमताल! 20 सांसदों की NDA ‘मंगल मिलन’ की बैठक में एंट्री

NDA Parliamentary Party Meeting:संसद के मानसून सत्र के बीच मंगलवार को NDA की संसदीय दल की बैठक में राजनीतिक समीकरण की एक नई तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई 'मंगल मिलन' बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NDA के कई बड़े नेता शामिल हुए। खास बात यह रही कि तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ आए सांसद भी बैठक में नजर आए।