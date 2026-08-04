मेरे कोटा शहर की बेटी अरुन्धति ने बढ़ाया देश का मान: ओम बिरला

सदन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के एथलीटों ने अपनी अद्भुत क्षमता और प्रतिभा का परिचय दिया है। विशेष रूप से महिला खिलाडिय़ों ने 8 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। कोटा की अरुन्धति ने रिंग में अपने पंच का लोहा मनवाते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। बिरला ने अरुन्धति के साथ-साथ स्वर्ण पदक विजेता अस्मिता डे, हर्ष सिंह, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घागस, सचिन सिवाच, अंकुश पघाल और पैरा एथलीट सोमन राणा के प्रदर्शन की भी सराहना की।