भाजपा के निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक में जमीन हड़पने का लगाया आरोप

अलॉटमेंट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'जमीन हड़पने का पहला मामला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का है, जिसे KIADB ने 2024 में दिया था, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। इसका मकसद एयरोस्पेस और डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट था। इस पांच एकड़ के प्लॉट का मार्केट रेट अब 100 करोड़ रुपए है। इसे किसी इंडस्ट्रियल या एयरोस्पेस ट्रस्ट को दिया जाना चाहिए था।' उन्होंने आगे दावा किया कि जमीन पर कोई रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की गई और ट्रस्ट पर अलॉटमेंट पक्का करने के लिए राजनीतिक असर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।