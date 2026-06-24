24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब ओम बिरला से मिलेंगे उद्धव गुट के सांसद, स्पीकर के सामने रखेंगे अपनी मांग

Shiv Sena UBT के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ठाकरे गुट के नेताओं को शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया।
less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Ankit Sai

Jun 24, 2026

UBT

लोकसभा स्पीकर से मिलेगा उद्धव गुट (ANI Photo)

Speaker Om Birla Met With Six MPs: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए है। वहीं अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को शिवसेना (UBT) नेताओं को शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर से मिलकर हालिया घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखेंगे।

ठाकरे गुट की कोशिश है कि शिंदे गुट में शामिल हुए सांसदों को अलग गुट के रूप में मान्यता न दी जाए। इसके लिए दोनों नेता लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी दलील पेश करेंगे।

6 सांसदों के जाने से बढ़ा विवाद

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब शिवसेना के 6 सांसदों ने सोमवार को आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। इन सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटील, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटील अष्टिकर शामिल हैं। इन सांसदों के शिंदे गुट में जाने को शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर की सफलता बताया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए इसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

संजय राउत ने साधा निशाना

सांसदों के दल बदलने के बाद शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ना थके कभी जोड़ी, ना कभी हिम्मत हारी है। लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के ख़िलाफ़, हौसला है बुलंद, सफ़र जारी है। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह हाथ में बंदूक लिए नजर आए।

खबर जारी है

‘CJP’ के आंदोलन को लेकर बोले जयराम रमेश – यह युवाओं की नाराजगी का संदेश, लेकिन लोकतंत्र केवल आंदोलनों से नहीं चलता

ये भी पढ़ें
Jairam Ramesh Statement

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jun 2026 01:54 pm

Published on:

24 Jun 2026 01:50 pm

Hindi News / National News / 6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब ओम बिरला से मिलेंगे उद्धव गुट के सांसद, स्पीकर के सामने रखेंगे अपनी मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अमेरिकी तेल कंपनियों के कीमतों में गिरावट नहीं करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए जांच के आदेश, जानिए भारत में क्या है स्थिति

Donald Trump
विदेश

बेटे तो हर रोज ऐसा करते हैं? केतन अग्रवाल के मर्डर के बाद ऋचा चड्ढा का पुराना वीडियो वायरल, जवाब सुनकर लोग कर रहे ट्रोल

Pune Businessman Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

Travel Warning for Iran by Indian Embassy Tehran.
राष्ट्रीय

भगवंत मान के पुलिस कमिश्नर और एसपी ने पैसे देकर हासिल की गलत फोरेंसिक रिपोर्ट- बीजेपी ने वीडियो दिखा कर लगाया आरोप

Bhagwant Mann Video Row
राष्ट्रीय

कोलकाता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, विदेश जाने की तत्काल अनुमति नहीं

TMC Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.