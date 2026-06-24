6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब ओम बिरला से मिलेंगे उद्धव गुट के सांसद, स्पीकर के सामने रखेंगे अपनी मांग

सांसदों के दल बदलने के बाद शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ना थके कभी जोड़ी, ना कभी हिम्मत हारी है। लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के ख़िलाफ़, हौसला है बुलंद, सफ़र जारी है। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह हाथ में बंदूक लिए नजर आए।