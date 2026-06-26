26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan BJP : डीग को मिलेगा नया भाजपा जिलाध्यक्ष, भरतपुर में बदलेगा चेहरा! RSS पृष्ठभूमि वाले पर लग सकता है दांव

Rajasthan BJP : भाजपा जल्द ही राजस्थान के 8 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। डीग को नया जिलाध्यक्ष, तो भरतपुर में भी बदलेगा चेहरा! डीग में संघ पृष्ठभूमि वाले चेहरे पर दांव लगा सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 26, 2026

Rajasthan Deeg Bharatpur will get a new BJP district president soon

Rajasthan BJP : फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan BJP : भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच डीग जिले में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी जल्द ही प्रदेश के 8 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। डीग भाजपा का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाओं का दौर चरम पर है। उधर, भरतपुर में भी जिलाध्यक्ष का चेहरा बदलने की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही है। डीग में जिलाध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और पार्टी के भीतर लॉबिंग भी तेज हो गई है।

सूत्रों के अनुसार डीग भाजपा जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा से जुड़े कई नेता दौड़ में है। सभी दावेदार अपने-अपने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और कार्यकर्ता आधार को मजबूत बताकर नेतृत्व की दौड़ में आगे निकलने का प्रयास कर रहे है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीग जिले में आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व किसी ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी सौंप सकता है, जो कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। इसी वजह से इस बार केवल राजनीतिक प्रभाव ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रति लंबे समय से सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों का दावा है कि जिलाध्यक्ष चयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े किसी कार्यकर्ता की ताजपोशी की संभावना प्रबल मानी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो संगठनात्मक कार्यों में लंबे समय से सक्रिय किसी चेहरे को जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश नेतृत्व भी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है, जो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की क्षमता रखता हो। ऐसे में आरएसएस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की तलाश तेज हो गई है।

डीग के साथ भरतपुर में भी नए चेहरे की ताजपोशी

डीग जिले को भाजपा का पहला जिलाध्यक्ष मिलेगा। ऐसे में यहां चेहरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। डीग में संघ पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का नाम दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि इससे इतर नाम भी खूब चर्चा में हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर भी प्रदेशाध्यक्ष का बदलना तय माना जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष बदलने के बाद भरतपुर में भी नए चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है।

मंत्री-विधायक की राय भी अहम

सूत्रों के मुताबिक डीग में राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और डीग कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह की राय भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं का जिले की राजनीति और संगठन पर प्रभाव होने के कारण उनके सुझावों को प्रदेश नेतृत्व गंभीरता से ले सकता है।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि डीग भाजपा को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने वाला है। अब सभी की निगाहें प्रदेश नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि जिले की भाजपा संगठन की कमान किस नेता के हाथों में सौंपी जाएगी।

राजस्थान में नवगठित 76 नगरपालिकाओं के लिए 684 नए पद स्वीकृत, आउटसोर्सिंग से लगाए जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी

ये भी पढ़ें
Rajasthan newly formed 76 municipalities 684 posts approved Class IV employees outsourcing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan BJP : डीग को मिलेगा नया भाजपा जिलाध्यक्ष, भरतपुर में बदलेगा चेहरा! RSS पृष्ठभूमि वाले पर लग सकता है दांव

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांचना बांध पर पेच: पक्षियों के ‘स्वर्ग’ केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पर मंडराया विवाद का खतरा, जानिए पूरा मामला

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान
भरतपुर

Rajasthan Reservation: भरतपुर-धौलपुर को छोड़ राजस्थान के सभी जिलों के जाटों को केंद्र देता है OBC आरक्षण, जानें वजह

Rajasthan all districts except Bharatpur-Dholpur Centre provides OBC reservation to Jats Why
भरतपुर

क्या हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने पर APO हुए एडिशनल एसपी सत्य प्रकाश मीणा? जानें क्या है सच्चाई

ASP Satya Prakash Meena APO
भरतपुर

Rajasthan : राजस्थान में राज्य बीमा योजना में परिवीक्षाकालीन कर्मचारी शामिल, जुलाई वेतन से कटेगा 4 माह का प्रीमियम

Rajasthan insurance scheme probationary employees July salary 4 months premium deducted
भरतपुर

Jat Reservation: जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हुंकार रैली, हनुमान बेनीवाल के भाषण से नाराज BJP विधायकों ने छोड़ा मंच

hanuman beniwal
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.