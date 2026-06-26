Rajasthan BJP : डीग को मिलेगा नया भाजपा जिलाध्यक्ष, भरतपुर में बदलेगा चेहरा! RSS पृष्ठभूमि वाले पर लग सकता है दांव

सूत्रों के अनुसार डीग भाजपा जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा से जुड़े कई नेता दौड़ में है। सभी दावेदार अपने-अपने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और कार्यकर्ता आधार को मजबूत बताकर नेतृत्व की दौड़ में आगे निकलने का प्रयास कर रहे है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीग जिले में आगामी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व किसी ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी सौंप सकता है, जो कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। इसी वजह से इस बार केवल राजनीतिक प्रभाव ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रति लंबे समय से सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना जताई जा रही है।