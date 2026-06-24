पांचना बांध पर पेच: पक्षियों के ‘स्वर्ग’ केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पर मंडराया विवाद का खतरा, जानिए पूरा मामला

Panchana Dam News: भरतपुर। विश्व धरोहर और पक्षियों के स्वर्ग के रूप में पहचान रखने वाला केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान (घना) पानी के संकट की आशंका के बीच चिंता में है। हजारों किमी की उड़ान भरकर साइबेरिया, मध्य एशिया, यूरोप और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पक्षियों का यह आश्रय स्थल करौली के पांचना बांध के पानी पर निर्भर है। यही पानी गंभीर नदी के रास्ते घना तक पहुंचता है और यहां के वेटलैंड को जीवन देता है, लेकिन कमांड और कैचमेंट एरिया के किसानों के बीच बढ़ता विवाद परिदों की दुनिया के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है।