Jat Reservation: जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हुंकार रैली, कई जिलों से पहुंचे लोग, हनुमान बेनीवाल भी मौजूद

वहीं हुंकार सभा में सांसद संजना जाटव ने जाट आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को भी राजस्थान के अन्य जिलों की तरह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक समाज की मांग नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सांसद संजना जाटव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वह अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचीं तो लोगों ने उनसे जाट आरक्षण की मांग को संसद में उठाने का आग्रह किया था। जनता से किए गए उसी वादे को निभाते हुए उन्होंने लोकसभा में जाट आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उठाया है।