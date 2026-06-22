Jat Reservation: जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हुंकार रैली, कई जिलों से पहुंचे लोग, हनुमान बेनीवाल भी मौजूद

समर्थकों से मिलते हनुमान बेनीवाल। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
डीग। राजस्थान में जाट समाज ने केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने भरतपुर के नुमाइश मैदान में विशाल हुंकार रैली की। रैली का मुख्य उद्देश्य जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाना है। जाट समाज के आरक्षण की मांग में 22 जून 2017 को भी बड़ा आंदोलन किया गया था, जो जाट समाज के संघर्ष को याद दिलाता है। जाट समाज ने पूर्व में जनवरी 2024 में भरतपुर के जयचौली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाला था। बता दें कि इस रैली में लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हो चुके हैं।
वहीं हुंकार सभा में सांसद संजना जाटव ने जाट आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को भी राजस्थान के अन्य जिलों की तरह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक समाज की मांग नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सांसद संजना जाटव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वह अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचीं तो लोगों ने उनसे जाट आरक्षण की मांग को संसद में उठाने का आग्रह किया था। जनता से किए गए उसी वादे को निभाते हुए उन्होंने लोकसभा में जाट आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उठाया है।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग