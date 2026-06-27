केतन अग्रवाल हत्याकांड: स्तब्ध हैं जोधपुर में पालासनी गांव के लोग, बोले- सोचा नहीं था कि चेतन ऐसा कदम उठाएगा

हत्याकांड में चेतन का नाम सामने आने के बाद पलासनी में यही चर्चा है कि जिस परिवार की पहचान अब तक धार्मिक और सामाजिक योगदान के कारण थी, उसी परिवार के युवक का इतने बड़े आपराधिक मामले में नाम कैसे आ गया। ग्रामीण इसे पूरे गांव के लिए बेहद दुखद और चौंकाने वाला घटनाक्रम बता रहे हैं। चेतन के कुछ दोस्तों का दावा है कि वह कुछ समय पहले अपनी कथित मित्र सिया गोयल के साथ जोधपुर आया था। दोनों ने मेहरानगढ़ किले का भी भ्रमण किया था। हालांकि, गांव में मौजूद परिवार के सदस्यों ने इस संबंध में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है।