Rajasthan: शहर के 3 होटलों में किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म, एक-एक घंटे के लिए बुक होते थे कमरे, 19 आरोपी गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया है कि फरार चल रहा एक आरोपी शहर के चार होटलों का ठेका लेकर उनका संचालन करता था। उसने अपनी पसंद के लोगों को विभिन्न होटलों में मैनेजर नियुक्त कर रखा था और कथित तौर पर इन्हीं होटलों में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। पुलिस के अनुसार आरोपी होटल मालिकों को मासिक किराया देकर होटल चलाता था, जबकि संचालन और आय पर उसका नियंत्रण रहता था। सूत्रों के मुताबिक इन होटलों में कमरे एक-एक घंटे के लिए भी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनका किराया एक हजार से डेढ़ हजार रुपए तक वसूला जाता था। फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।