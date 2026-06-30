Jodhpur : जोधपुर के करवड़ में मिला विस्फोटक गोला, डिफ्यूज नहीं हुआ तो सेना ने लिया फैसला- उड़ा दिया

राजस्थान के यात्रियों के लिए हवाई सफर का एक नया विकल्प खुलने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से एक जुलाई से जयपुर और जोधपुर तथा दो जुलाई से किशनगढ़ के लिए नियमित उड़ानें शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान के तीन शहर देश के सबसे नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। नई कनेक्टिविटी से न केवल यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर-नोएडा उड़ान सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। जिन दिनों जोधपुर के लिए उड़ान नहीं होगी, उन दिनों किशनगढ़ के लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। जयपुर से नोएडा के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम दो उड़ाने संचालित होंगी।