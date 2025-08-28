Asaram: आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, 30 अगस्त तक फिर जाना होगा जेल, जानें पूरा मामला

जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने 27 अगस्त 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर नहीं है, इसलिए जमानत की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।