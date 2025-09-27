अमरीकी पावणों की पहली पसंद ‘पिंकसिटी’, आ रहे गली-चौबारे देखने, 3 साल में डेढ़ लाख से अधिक पर्यटक आए जयपुर



-अमेरीका से साल 2022 में 31886, साल 2023 में 68362 और साल 2024 में 81118 पर्यटक।

-यूके से साल 2022 में 11757, साल 2023 में 40116 और साल 2024 में 54180 पर्यटक।

-फ्रांस से साल 2022 में 10069, साल 2023 में 27483 और साल 2024 में 33653 पर्यटक।

-ऑस्ट्रेलिया से साल 2022 में 7107, साल 2023 में 22135 और साल 2024 में 31908 पर्यटक।

-इटली से साल 2022 में 5116, साल 2023 में 18551 और साल 2024 में 27104 पर्यटक।

-जर्मनी से साल 2022 में 6590, साल 2023 में 18652 और साल 2024 में 24438 पर्यटक।

-स्पेन से साल 2022 में 6912, साल 2023 में 18184 और साल 2024 में 23166 पर्यटक।

-जापान से साल 2022 में 2044, साल 2023 में 18184 और साल 2024 में 16851 पर्यटक।

-आयरलैंड से साल 2022 में 2276, साल 2023 में 9913 और साल 2024 में 13267 पर्यटक।

-कनाडा से साल 2022 में 3784, साल 2023 में 8568 और साल 2024 में 11729 पर्यटक।