World Tourism Day: भूतिया महल से लेकर वीरता की मिसाल देने वाले ये है राजस्थान के 5 अद्भुत किले

राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यहां विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आज भी गौरव की कहानियां सुनाते हैं। रानी पद्मिनी की जौहर गाथा और मेवाड़ के राजाओं की बहादुरी के कारण यह किला पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोग इस किले को दूर-दराज से देखने आते हैं और गाइड जब वीरता की गाथाएं सुनाते हैं तो उनमें खो जाते हैं।