Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

World Tourism Day: भूतिया महल से लेकर वीरता की मिसाल देने वाले ये है राजस्थान के 5 अद्भुत किले

Tourism Day 2025: भारत में राजस्थान वह राज्य है जो अपने ऐतिहासिक किलों और राजसी विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के किले न सिर्फ कला के अद्भुत उदाहरण के साथ ही वीरता की गाथा भी बयां करते हैं।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Best Place To Visit: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का संदेश दिया जाता है। राजस्थान में आज कई जगहों पर फ्री एंट्री भी मिलती है।

दरअसल भारत में राजस्थान वह राज्य है जो अपने ऐतिहासिक किलों और राजसी विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के किले न सिर्फ कला के अद्भुत उदाहरण के साथ ही वीरता की गाथा भी बयां करते हैं। जानें राजस्थान के कौनसे है 5 अद्भुत किले:-

जयपुर की शान आमेर का किला

फोटो: पत्रिका

जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह राजपूती और मुग़ल वास्तुकला का संगम है। शीश महल, दीवान-ए-आम और सुख निवास यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। हाथी सवारी और लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को खास अनुभव कराते हैं।

बलिदान और वीरता का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ किला

फोटो: पत्रिका

राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यहां विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आज भी गौरव की कहानियां सुनाते हैं। रानी पद्मिनी की जौहर गाथा और मेवाड़ के राजाओं की बहादुरी के कारण यह किला पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोग इस किले को दूर-दराज से देखने आते हैं और गाइड जब वीरता की गाथाएं सुनाते हैं तो उनमें खो जाते हैं।

जोधपुर का गौरव है मेहरानगढ़ किला

फोटो: पत्रिका

जोधपुर शहर पर पहाड़ी की चोटी पर बसा मेहरानगढ़ किला 400 फीट ऊंचाई से शहर का नज़ारा दिखाता है। इसकी मजबूत दीवारें, संग्रहालय, तोपें और भव्य दरबार हॉल पर्यटकों को अतीत में ले जाते हैं। इसे भारत के सबसे खूबसूरत किलों में गिना जाता है।

रहस्यों से भरा है भानगढ़ का किला

फोटो: पत्रिका

अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे ‘भूतिया किला’ कहा जाता है। शाम के बाद यहां प्रवेश निषेध है।

रेगिस्तान का सोना है जैसलमेर किला

फोटो: पत्रिका

थार रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर किला जिसे 'सोनार किला' या 'गोल्डन फोर्ट' भी कहते हैं, पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। सूरज की रोशनी में यह सुनहरी दिखाई देता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Tourism: घूमने के लिए टॉप 25 शहरों में राजस्थान के ये 5 शहर शामिल, एक बार जरूर करें इन का दीदार
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / World Tourism Day: भूतिया महल से लेकर वीरता की मिसाल देने वाले ये है राजस्थान के 5 अद्भुत किले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.