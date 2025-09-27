World Tourism Day: भूतिया महल से लेकर वीरता की मिसाल देने वाले ये है राजस्थान के 5 अद्भुत किले

Rajasthan Best Place To Visit: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का संदेश दिया जाता है। राजस्थान में आज कई जगहों पर फ्री एंट्री भी मिलती है।
दरअसल भारत में राजस्थान वह राज्य है जो अपने ऐतिहासिक किलों और राजसी विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के किले न सिर्फ कला के अद्भुत उदाहरण के साथ ही वीरता की गाथा भी बयां करते हैं। जानें राजस्थान के कौनसे है 5 अद्भुत किले:-
जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह राजपूती और मुग़ल वास्तुकला का संगम है। शीश महल, दीवान-ए-आम और सुख निवास यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। हाथी सवारी और लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को खास अनुभव कराते हैं।
राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यहां विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आज भी गौरव की कहानियां सुनाते हैं। रानी पद्मिनी की जौहर गाथा और मेवाड़ के राजाओं की बहादुरी के कारण यह किला पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोग इस किले को दूर-दराज से देखने आते हैं और गाइड जब वीरता की गाथाएं सुनाते हैं तो उनमें खो जाते हैं।
जोधपुर शहर पर पहाड़ी की चोटी पर बसा मेहरानगढ़ किला 400 फीट ऊंचाई से शहर का नज़ारा दिखाता है। इसकी मजबूत दीवारें, संग्रहालय, तोपें और भव्य दरबार हॉल पर्यटकों को अतीत में ले जाते हैं। इसे भारत के सबसे खूबसूरत किलों में गिना जाता है।
अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। इसे भारत का सबसे ‘भूतिया किला’ कहा जाता है। शाम के बाद यहां प्रवेश निषेध है।
थार रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर किला जिसे 'सोनार किला' या 'गोल्डन फोर्ट' भी कहते हैं, पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। सूरज की रोशनी में यह सुनहरी दिखाई देता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।