Bandikui News : बांदीकुई की जनता को बड़ी राहत, गुढ़ा रोड फाटक पर बनेगा 550 मीटर लंबा आरयूबी

आरयूबी की शुरुआत अंबेडकर सर्किल से करीब 25 मीटर दूर होगी, जबकि निकास आश्रम स्कूल की गली के आसपास प्रस्तावित है। दोनों ओर करीब 275-275 मीटर लंबाई के साथ इसकी कुल लंबाई 550 मीटर होगी। दोनों तरफ दो-दो लेन और बीच में करीब एक मीटर चौड़ा डिवाइडर होगा। आरयूबी की कुल चौड़ाई करीब 11 मीटर रहेगी। यह बांदीकुई क्षेत्र का पहला आरयूबी होगा, जिसमें बीच में डिवाइडर की व्यवस्था होगी। आरयूबी के दोनों ओर 12 फीट चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी। इसके साथ करीब एक मीटर चौड़ी ड्रेनेज भी होगी, ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रहे।